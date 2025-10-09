Trier: Städtische Mitarbeitende spenden Blut

TRIER – Es ist ein kleiner Piks, der Leben retten kann: Jeden Tag werden in Deutschland rund 15.000 Blutspenden benötigt – für Operationen, Krebspatientinnen und -patienten oder Unfallopfer.

Ohne freiwillige Spenderinnen und Spender wäre die medizinische Versorgung schnell am Limit. Gerade in Zeiten von Engpässen, ist jede einzelne Spende von großem Wert.

Daher hat die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz ihre Mitarbeitenden dazu aufgerufen, an zwei Terminen Blut zu spenden. David Natus, Leiter des Büros des Oberbürgermeisters, musste nicht lange überlegen: „Ich habe schon öfter Blut gespendet und bin froh über diese Aktion. Für mich ist es eine knappe Stunde meiner Zeit, mit der ich anderen Menschen vielleicht das Leben retten kann.“

Die aktuellen Termine zum Blut spenden in Trier finden sich unter www.drk-blutspende.de.