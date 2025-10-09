Tawern: Langfinger klauen Kupferkabel am Sportplatzgelände

TAWERN – Wie die Polizei Saarburg mitteilt, kam es in der Zeit vom 29.09.2025 bis zum 07.10.2025 in Tawern am Sportplatzgelände (Wawerner Straße 101) zu einem Diebstahl.

Vom Materiallagerplatz der im Ort tätigen Firma, die derzeit Kupfer- und Glasfaserkabel verlegt, wurden ca. 400 Meter ummanteltes Kupferkabel im Wert von 7000 Euro durch bislang unbekannte Täter entwendet.

Zeugen des Vorfalls, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.