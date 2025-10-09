Ammoniak-Austritt in Pronsfeld: Großer Feuerwehreinsatz mit Gefahrstoffzug

Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild

PRONSFELD. Am gestrigen Mittwochmorgen kam es gegen 6.30 Uhr bei Arla Foods in Pronsfeld zur Auslösung eines Brandmeldealarms wegen des möglichen Austritts eines Gefahrstoffes.

Vor Ort wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr der temporäre Austritt von Ammoniak infolge einer Leckage an einem Betriebssystem festgestellt. Die Leckage konnte abgedichtet werden. Das betroffene Betriebsgebäude wurde gelüftet. Die Leckage war auf einen technischen Defekt an der Anlage zurückzuführen.

Vor Ort waren ca. 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren im Einsatz, u.a. der Gefahrstoffzug des Eifelkreises. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

