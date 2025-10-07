Trier: Arbeiten am Versorgungsnetz – Vollsperrung am Weidengraben

TRIER – Wie die Stadtwerke Trier mitteilen, kommt es ab Montag, 13. Oktober bis voraussichtlich Freitag, 31. Oktober 2025 Am Weidengraben wegen Arbeiten am Versorgungsnetz auf der Kreuzung nahe der Hausnummer 71 zu einer Vollsperrung.

Der Verkehr in beide Fahrtrichtungen wird aus dem Weidengraben großflächig über die Kohlenstraße umgeleitet. Die Zufahrt erfolgt jeweils über die beiden Einfahrten Am Weidengraben entlang der Kohlenstraße.

Haltestellen entfallen

Die Haltestellen Am Weidengraben Anfang, Am Weidengraben Mitte und Am Weidengraben Ende entfällt für den Zeitraum der Baumaßnahme. Die Busse der Linie 13/73 fahren während der Maßnahme bis zur Haltestelle Kohlenstraße ihre gewohnte Route und werden im Anschluss über den Universitätsring zur Haltestelle Uni Mensa umgeleitet. Die Rückfahrt in Richtung Stadt beginnt ab der Haltestelle Universität in der Kohlenstraße. Der Bus zur Keune Grundschule fährt vor der Haltestelle Kohlenstraße in den Weidengraben ein bis zur Wendeschleife.

Bei Rückfragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651 717-3600 zur Verfügung. Fragen zu den Bussen beantwortet das Team im SWT-Stadtbuscenter in der Treviris-Passage, oder unter 0651 717273.