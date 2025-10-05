Fahrerflucht im Eifelkreis: Über Verkehrsinsel gebrettert und Beschilderung beschädigt

BÜDESHEIM. Am gestrigen Samstag, kam es gegen 16.15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der B410 in Höhe von Büdesheim. Ein momentan unbekannter PKW befuhr die B410 vermutlich aus Richtung Gerolstein kommend in Richtung Prüm und überfuhr die Verkehrsinsel an der Einmündung zur L10 in Richtung Wallersheim.

Dadurch entstand Sachschaden an der Beschilderung der Verkehrsinsel. Das Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Unfall zu melden. Es handelt sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunkel grauen Renault traffic oder Opel Vivaro (Kleinbus, 9-Sitzer).

Zeugen, die ein entsprechendes Fahrzeug mit einem Frontschaden in der Nähe der Unfallstelle gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter [email protected] in Verbindung zu setzten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)