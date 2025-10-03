Einbrecher stellt sich als Staubsaugerroboter heraus

Foto: KI

KAISERSLAUTERN –  Haushaltshilfe statt Krimineller: Ein vermeintlicher Einbrecher hat sich in Kaiserslautern als Staubsaugerroboter herausgestellt.

Ein Nachbar habe am Donnerstagabend flackernde Lichtbewegungen im gegenüberliegenden Haus festgestellt, teilte die Polizei mit.

Da es in dem Gebäude kurz zuvor einen Einbruchsversuch gegeben hatte, habe er die Polizei gerufen. Die Lichtbewegungen hätten nach einer Taschen- oder Stirnlampe ausgesehen. 

Die Polizei habe das Gebäude umstellt, jedoch sei vor Ort weder ein aufgebrochener Zugang noch eine verdächtige Person festgestellt worden.

Im Inneren hätten die Beamten den vermeintlichen Einbrecher dann jedoch gesichtet: Ein Staubsaugerroboter habe seine programmierten nächtliche Reinigung absolviert. Das Licht des Geräts sei von Wänden und Fenstern reflektiert worden, wodurch die flackernden Lichtbewegungen entstanden seien.

