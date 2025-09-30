Trier: Zwei Auto-Einbrüche in derselben Nacht – Polizei sucht Zeugen

TRIER – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen dem 27. und 28. September, kam es in Trier zu zwei gemeldeten Diebstählen aus geparkten Personenkraftwagen.

Die Vorfälle ereigneten sich in der Zeughausstraße und der Deworastraße.

Modus Operandi und entwendete Gegenstände

In der Zeughausstraße schlugen unbekannte Täter die hintere Seitenscheibe eines grauen VW ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren eine Gitarre sowie weiteres Musikequipment.

Im zweiten Fall in der Deworastraße verschafften sich Täter ebenfalls Zutritt zu einem grauen Kia Picanto und stahlen verschiedene Wertgegenstände.

Die Zeiträume der Taten überschnitten sich teilweise und lagen zwischen 18:30 Uhr (Sa.) und 11:00 Uhr (So.). Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0651 983-43390 zu melden.