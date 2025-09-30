Mit breiter Brust in die englische Woche – Eintracht Trier gastiert bei Mainz 05 II

TRIER.Eintracht Trier geht mit breiter Brust in die englische Woche der Regionalliga Südwest. Am Dienstagabend (19 Uhr) wartet das Auswärtsspiel beim U23-Team von Mainz 05 II im Stadion am Bruchweg. Kann die Mannschaft von Trainer Thomas Klasen ihre Erfolgsserie fortsetzen?

Eintracht Trier reist mit Rückenwind nach Rheinhessen

Die Stimmung bei der Eintracht könnte kaum besser sein: Zwei Siege in Folge – gegen den SV Sandhausen und die TSG Balingen – haben dem SVE sechs wichtige Punkte beschert. Damit kletterte Trier auf den 6. Tabellenplatz und etabliert sich im oberen Mittelfeld der Regionalliga Südwest.

Die Gastgeber aus Mainz stehen mit Platz 4 sogar noch zwei Ränge besser da. Damit verspricht die Partie ein echtes Topduell in der oberen Tabellenhälfte zu werden.

Trainer Klasen über die Herausforderung Mainz 05 II

SVE-Coach Thomas Klasen blickt optimistisch, aber auch realistisch auf die Aufgabe beim Nachwuchsteam der Rheinhessen:

„Mainz hat als U-Mannschaft natürlich ein ganz anderes Setting als wir. Also müssen wir alles bedienen, was möglich ist, um so regeneriert wie möglich am Dienstag dort zu erscheinen. Ich glaube, die Jungs, die am Dienstag neu rein kommen, die werden genauso brennen wie alle anderen auch“, erklärt Klasen.

Damit macht der Trainer deutlich: Rotationen im Kader sind eingeplant, der Einsatzwille soll jedoch unverändert hoch bleiben.

Fans dürfen auf leidenschaftlichen Auftritt hoffen

In den letzten Wochen hat Eintracht Trier gezeigt, dass sie jeden Gegner in der Liga vor große Aufgaben stellen können. Leidenschaft, Kampfgeist und taktische Disziplin machten die jüngsten Heimsiege möglich – und genau darauf baut das Team auch in Mainz.

Die Fans dürfen sich also auf einen engagierten Auftritt ihrer Mannschaft freuen. Ein Sieg in Mainz würde nicht nur die Erfolgsserie verlängern, sondern auch den Anschluss an die Spitzenplätze weiter festigen.

