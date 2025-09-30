Saarland: Michael Heinz S. (64) vermisst – nicht in Pflegeeinrichtung zurückgekehrt

Foto: Polizei Saarland

METTLACH. Seit Samstag, den 27.9.2025, wird der 64-jährige Michael Heinz Scheidt aus Mettlach vermisst. Er verließ seine Pflegeeinrichtung, gegen 18:30 Uhr, und ist seither nicht wieder zurückgekehrt.

Herr Scheidt ist ca. 170cm groß, ca. 64kg schwer und schlank. Er trägt kurzes, schwarz-graues Haar und eine Brille. Auffällig ist ein orange-farbenes Schlüsselband, das er um den Hals trägt. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Hinweise nimmt die Polizei Merzig unter der Telefonnummer 06861/704-0 entgegen. (Quelle: Polizeiinspektion Merzig)

