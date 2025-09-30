++ Region: Sonnigere Wochenmitte nach zuletzt wechselhaftem Wetter ++

OFFENBACH. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet eine sonnigere Wochenmitte nach zuletzt wechselhaftem Wetter. Heute rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst noch mit starker Bewölkung.

Im Osten könnte es zu örtlichen Schauern kommen. Ab dem Nachmittag soll es dann immer weiter auflockern und niederschlagsfrei bleiben. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 18 Grad.

Nachdem sich am Mittwoch die Nebelfelder aufgelöst haben, soll sich die Sonne zeigen. Es wird heiteres bis wolkiges Wetter erwartet. Dabei bleibt es niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen bei 13 bis 17 Grad. Am Donnerstag wird es nach der Nebelauflösung ebenfalls heiter bis wolkig und trocken. Mit 12 bis 16 Grad wird es etwas kühler. (Quelle: dpa)