Haftbefehl und Einreiseverbot: Bundespolizei nimmt Mann bei Grenzkontrolle fest

SAARBRÜCKEN – Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Freitag, den 26. September 2025, gegen 23:15 Uhr, einen 45-jährigen Mann türkischer Staatsangehörigkeit kontrolliert, der aus Frankreich nach Deutschland einreisen wollte.

Der Mann konnte bei der Kontrolle keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen.

Haftbefehl und Einreiseverbot festgestellt

Die Überprüfung der Personalien des Mannes ergab, dass gegen ihn eine Ausschreibung zur Festnahme vorlag. Der Haftbefehl bestand aufgrund einer Verurteilung wegen Urkundenfälschung.

Zudem war gegen den Mann ein auf drei Jahre befristetes Einreise- und Aufenthaltsverbot für die Bundesrepublik Deutschland verhängt worden. Die fällige Ersatzfreiheitsstrafe von 33 Tagen konnte der Festgenommene durch die Zahlung eines Geldbetrages von 985,30 Euro abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Begleichung der Strafe wurde der Mann nach Frankreich zurückgewiesen.