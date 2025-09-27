Wittlich: Über 2,4 Promille und keinen Führerschein – 27-Jähriger festgenommen!

WITTLICH – Am Samstagnachmittag, gegen 15.05 Uhr, beabsichtigten Beamte der Polizeiinspektion Wittlich, einen mit zwei Personen besetzten Personenkraftwagen auf dem Parkplatz des NETTO-Marktes zu kontrollieren.

Beim Herantreten der Beamten stieg der 27-jährige Fahrer plötzlich aus dem Fahrzeug und entfernte sich laufend von der Kontrollstelle.

Festnahme und festgestellte Verstöße

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den aus dem benachbarten europäischen Ausland stammenden Fahrzeugführer nach etwa 200 Metern auf einem Radweg festnehmen. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurden zwei gravierende Verstöße festgestellt: Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und wies eine Alkoholisierung von über 2,4 Promille auf.

Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.