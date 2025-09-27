Wittlich: Kontrolle wegen Hilflosigkeit eskaliert – 29-Jähriger verletzt Polizeibeamte

WITTLICH – In der Nacht zum Samstag, gegen 02:00 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife am Pariser Platz in Wittlich einen 29-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet.

Der Mann befand sich in einer hilflosen Lage, da er den herrschenden kühlen Temperaturen nur unzureichend bekleidet ausgesetzt war und offensichtlich erheblich alkoholisiert war.

Angriff und Festnahme nach 2,0 Promille

Im Verlauf der Kontrolle wurde die Stimmung des Mannes zunehmend aggressiv. Der 29-Jährige griff die eingesetzten Beamten unvermittelt mit Faustschlägen und Fußtritten an und verletzte sie leicht.

Der Aggressor, bei dem später eine Alkoholisierung von über 2,0 Promille festgestellt wurde, wurde zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen festgenommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.