Drei Angehörige verletzt – Tatverdächtiger festgenommen

BETZDORF – Nach der Gewalttat in einer Familie in Betzdorf im Westerwald ist der mutmaßliche Täter gefasst.

Der 66-Jährige habe sich am Samstagnachmittag gegen 17.40 Uhr telefonisch bei der Polizei gemeldet und im Stadtgebiet widerstandslos festgenommen werden können, teilte das Polizeipräsidium Koblenz mit. Am Sonntag soll er dem Haftrichter vorgeführt werden.

Der 66-Jährige soll am Freitagmorgen drei Familienmitglieder in Betzdorf – im Kreis Altenkirchen im nördlichen Rheinland-Pfalz gelegen – teils schwer verletzt haben. Bei den Opfern handelt es sich laut Polizei um seine 61 Jahre alte getrennt von ihm lebende Ehefrau, einen 41 Jahre alten engen Verwandten und ein 14-jähriges Mädchen, das ebenfalls aus dem näheren Verwandtenkreis stammt.

Versuchtes Tötungsdelikt

Die Tat wird als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Die Erwachsenen wurden schwer verletzt, die Jugendliche leicht. Die 14-Jährige habe am Freitag das Krankenhaus wieder verlassen, die anderen beiden seien dort weiter in Behandlung, sagte der Sprecher.

Die Polizei fahndete mit starken Kräften in Betzdorf und Umgebung nach dem mutmaßlichen Täter. Er könnte mit einem Messer bewaffnet sein, hatte sie mitgeteilt. Eine Gefährdung der Bevölkerung erscheine unwahrscheinlich, könne aber nicht ausgeschlossen werden.