Luxemburg: Tödlicher Pkw-Unfall in Schifflingen – 30-Jähriger prallt gegen Baum uns stirbt

0
Polizeiwagen der luxemburgischen Police Grand-Ducale
Foto: Police Grand-Ducale/Symbolbild

SCHIFFLINGEN/LUXEMBURG – Am heutigen Samstag, dem 27. September 2025, ereignete sich kurz vor 14:30 Uhr auf der Rue de Noertzange in Schifflingen (Konton Esch/Alzette) ein tragischer Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer kollidierte mit seinem Fahrzeug mit einem Baum.

Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet

Infolge des Aufpralls erlitt der 30-jährige Fahrer so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort verstarb.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unbekannt. Die Staatsanwaltschaft hat den Mess- und Erkennungsdienst der Kriminalpolizei mit der umfangreichen Untersuchung und Ermittlung der Umstände beauftragt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Räumung der Unfallstelle musste die Rue de Noertzange für den Verkehr gesperrt werden.

Vorheriger ArtikelBrand und Hochwasser: 5000 Einsatzkräfte proben den Ernstfall

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.