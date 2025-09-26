Strandkorb statt Schwenker: Neue ICE-Direktverbindung bringt Saarländer direkt an die Ostsee

Saarbrücken. Einsteigen und ans Meer fahren – ohne Umstieg! Mit dem neuen Fahrplan der Deutschen Bahn bekommt das Saarland eine echte Premiere: Ab dem 14. Dezember 2025 fährt täglich ein ICE direkt von Saarbrücken über Berlin nach Stralsund und weiter ins Ostseebad Binz auf Rügen.

Tägliche Direktverbindung Saarbrücken – Ostsee

Der neue Zug startet jeden Morgen um 6:28 Uhr in Saarbrücken. Für Urlauberinnen und Urlauber heißt das: Frühstück im Saarland, Abendessen mit Ostseeblick.

„Meer geht immer“, so die Deutsche Bahn in ihrer Mitteilung. Und für viele Saarländerinnen und Saarländer dürfte dieser direkte Draht an die Küste ein echter Gewinn sein.

Schneller nach Berlin – 25 Minuten gespart

Auch die bisherige ICE-Verbindung zwischen Saarbrücken und Berlin bleibt bestehen, wird aber künftig noch schneller:

Der Zug aus Berlin erreicht Saarbrücken um 14:17 Uhr ,

der Gegenzug startet um 13:27 Uhr in Saarbrücken.

Die Fahrzeit verkürzt sich um rund 25 Minuten. Damit wird die Bundeshauptstadt aus dem Saarland noch ein Stück attraktiver erreichbar.

Tickets bald erhältlich

Laut DB-Fernverkehrsvorstand Michael Peterson bringt der neue Fahrplan deutschlandweit zahlreiche Verbesserungen: „Wo jetzt schon viele Fahrgäste unterwegs sind, bieten wir künftig noch mehr Verbindungen an.“

Tickets für die neuen Ostsee-Verbindungen gibt es ab 15. Oktober 2025 – und sie können wie gewohnt bis zu zwölf Monate im Voraus gebucht werden.