SGD Nord fördert Baumschule bei Serrig mit 26.160 Euro – gemeinschaftliches Projekt für Klimaschutz, Artenvielfalt und Inklusion

Serrig/Trier-Saarburg. Ein zukunftsweisendes Modellprojekt ist im Naturpark Saar-Hunsrück gestartet: Unter dem Titel „Naturpark-Bäume mit und für Alle“ entsteht südlich des Hofguts Serrig auf einer Fläche von rund 5.000 Quadratmetern eine Naturpark-Baumschule. Ziel ist es, klimaverträgliche regionale Bäume und Sträucher vorzuziehen, auszupflanzen und dabei Bürgerinnen und Bürger, Schulen sowie Vereine einzubinden.

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord unterstützt den Auftakt mit einer Fördersumme von 26.160 Euro. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung übergab Prof. Dr. Martin Kaschny, Vizepräsident der SGD Nord, den offiziellen Förderbescheid an Landrat Stefan Metzdorf, stellvertretender Vorsitzender des Naturparks Saar-Hunsrück.

Breites Bündnis für ein gemeinsames Ziel

Das Projekt wird von zahlreichen Partnern getragen, darunter die Lebenshilfe-Werke Trier GmbH, die Realschule Plus Saarburg, der Jugendclub Serrig, die Landfrauen Serrig, der Rotary Club Saarburg, das Forstamt Saarburg, das Jugendforum Saarburg, das Programm „Demokratie Leben“ sowie der Kreiswaldbauverein Trier-Saarburg e.V.

Geplant sind vielfältige Maßnahmen:

Ansaat und Pflege der Flächen

Anlegen von Biotop-Inseln

Bau von Nistkästen und Insektenhotels

Auspflanzaktionen auf Streuobstwiesen und ausgewählten Flächen

Stimmen zum Projekt

Prof. Dr. Martin Kaschny erklärte bei der Übergabe:

„Das Projekt verbindet auf beispielhafte Weise Natur- und Klimaschutz mit inklusiver Teilhabe und praktischer Umweltbildung. Wir wollen solche Initiativen im ländlichen Raum sichtbar machen und unterstützen.“

Landrat Stefan Metzdorf betonte den regionalen Mehrwert:

„Die Baumschule wird zu einem Mitmach-Ort für viele Menschen. Hier entstehen neue Lebensräume, wertvolles Wissen wird vermittelt und gemeinschaftliches Engagement gestärkt.“

Auch Christoph Halbe vom Hofgut Serrig unterstrich die soziale Dimension:

„Das Hofgut ist seit vielen Jahren ein Ort gelebter Teilhabe. Mit der neuen Naturpark-Baumschule schaffen wir einen Raum, in dem Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammenkommen und gemeinsam etwas Nachhaltiges aufbauen.“

Bildung, Inklusion und gelebter Klimaschutz

Schon bei der Kick-Off-Veranstaltung packten Schülerinnen und Schüler der Realschule Plus Saarburg mit an: Erste Nistkästen und Insektenhotels wurden gebaut und direkt auf dem Gelände aufgestellt.

Langfristig soll die Fläche zu einem außerschulischen Lernort entwickelt werden. Geplant sind Workshops, Pflanzaktionen und Bildungsangebote für nachhaltige Entwicklung – für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.