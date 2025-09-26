Trier: Achtung Abzocke! Polizei warnt vor Betrüger mit „Bargeld gegen Gold“-Masche

TRIER – Am Freitag, dem 19. September, ereignete sich gegen 16 Uhr in der Zurmaiener Straße in Trier ein Betrugsversuch. Ein 23-jähriger Student wurde an einer Bushaltestelle von einem Mann angesprochen, der aus einem schwarzen BMW heraus agierte.

Notlage vorgetäuscht

Der Fahrer, der sich in englischer Sprache als vermögender Dubai-Bürger ausgab, behauptete, seine Debitkarte vergessen zu haben und bat den jungen Mann um 100 Euro für die Betankung seines Wagens. Als Gegenleistung bot er einen Goldring an.

Der Student erkannte die bekannte Betrugsmasche, die in der Regel minderwertigen Metallschmuck gegen Bargeld tauscht, und versuchte, ein Foto des mutmaßlichen Täters aufzunehmen.

Daraufhin flüchtete der Fahrer umgehend mit seinem BMW.

Der Geschädigte beschrieb den Fahrer wie folgt: 180 cm groß, helle Hautfarbe, dunkle Haare, sportlich, etwas breiterer Körperbau. Auf dem Beifahrersitz soll eine Frau mit Kopftuch gesessen haben. Die gesamte Unterhaltung erfolgte in englischer Sprache. Am BMW war ein Ausfuhrkennzeichen ohne Länderkennung angebracht.

Die Kriminalpolizei Trier sucht nach Zeugen und weiteren Geschädigten, um den Fahrer des BMW, der mit einem Ausfuhrkennzeichen unterwegs war, zu ermitteln.