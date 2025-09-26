Trier: Achtung Abzocke! Polizei warnt vor Betrüger mit „Bargeld gegen Gold“-Masche

0
Foto: Friso Gentsch / dpa / Archiv

TRIER – Am Freitag, dem 19. September, ereignete sich gegen 16 Uhr in der Zurmaiener Straße in Trier ein Betrugsversuch. Ein 23-jähriger Student wurde an einer Bushaltestelle von einem Mann angesprochen, der aus einem schwarzen BMW heraus agierte.

Notlage vorgetäuscht

Der Fahrer, der sich in englischer Sprache als vermögender Dubai-Bürger ausgab, behauptete, seine Debitkarte vergessen zu haben und bat den jungen Mann um 100 Euro für die Betankung seines Wagens. Als Gegenleistung bot er einen Goldring an.

Der Student erkannte die bekannte Betrugsmasche, die in der Regel minderwertigen Metallschmuck gegen Bargeld tauscht, und versuchte, ein Foto des mutmaßlichen Täters aufzunehmen.

Daraufhin flüchtete der Fahrer umgehend mit seinem BMW.

Der Geschädigte beschrieb den Fahrer wie folgt: 180 cm groß, helle Hautfarbe, dunkle Haare, sportlich, etwas breiterer Körperbau. Auf dem Beifahrersitz soll eine Frau mit Kopftuch gesessen haben. Die gesamte Unterhaltung erfolgte in englischer Sprache. Am BMW war ein Ausfuhrkennzeichen ohne Länderkennung angebracht.

Die Kriminalpolizei Trier sucht nach Zeugen und weiteren Geschädigten, um den Fahrer des BMW, der mit einem Ausfuhrkennzeichen unterwegs war, zu ermitteln.

Vorheriger ArtikelNaturpark Saar-Hunsrück startet Modellprojekt: „Naturpark-Bäume mit und für Alle“
Nächster ArtikelEin Haus in Trümmern: Aufräumen nach Explosion in Daaden

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.