Köwerich/Thörnich. Schwerer Unfall am Donnerstagmorgen (25. September): Auf der Landesstraße 48 zwischen Thörnich und Köwerich kam es gegen 8 Uhr zu einem heftigen Frontalzusammenstoß. Insgesamt vier Fahrzeuge waren in die Kollision verwickelt.

Überholmanöver endet im Frontalzusammenstoß

Nach ersten Ermittlungen der Polizei überholte ein Transporter auf einer langen Geraden in Richtung Köwerich einen LKW. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Frontalcrash mit einem entgegenkommenden PKW. Ein nachfolgender Wagen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in das vor ihm fahrende Auto.

Zwei Verletzte – Rettungswagen im Einsatz

Die Fahrer der beiden frontal kollidierten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die übrigen Beteiligten blieben unverletzt.

Vollsperrung und Großeinsatz

Die L48 war während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Zahlreiche Kräfte waren im Einsatz: Neben der Polizeiinspektion Schweich auch die Freiwilligen Feuerwehren Leiwen und Köwerich, die Straßenmeisterei Thalfang, das Deutsche Rote Kreuz sowie die ADAC Luftrettung. Mehr Blaulicht-News

Ermittlungen laufen

Wie es genau zu dem Frontalzusammenstoß kommen konnte, ist bislang noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.