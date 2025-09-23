Schwerer Unfall auf B53: Frontal-Crash bei Traben-Trarbach – Vollsperrung

Foto: dpa / Symbolbild

Traben-Trarbach/Enkirch. Auf der Bundesstraße 53 kam es am Dienstagabend zu einem heftigen Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Die Strecke zwischen Traben-Trarbach und Enkirch ist seitdem voll gesperrt.

Vollsperrung nach Unfall – weiträumige Umleitung eingerichtet

Nach Angaben der Polizei musste die B53 in beide Richtungen gesperrt werden. Der Verkehr wird aktuell großräumig umgeleitet:

  • Von Traben-Trarbach über Starkenburg und Kövenig

  • Von Enkirch in die entgegengesetzte Richtung

Die Sperrung wird voraussichtlich längere Zeit andauern. Wie lange die Aufräum- und Bergungsarbeiten genau in Anspruch nehmen, ist derzeit noch unklar.

Hintergründe zum Unfall noch unklar

Ersten Informationen zufolge handelt es sich um einen Frontalcrash zweier Autos. Ob Personen verletzt wurden und wie schwer, konnte die Polizei am Abend zunächst nicht bestätigen. Nähere Details zum Unfallhergang stehen ebenfalls noch aus. Mehr Blaulicht-News

Weitere Informationen folgen

Sobald neue Erkenntnisse – insbesondere zur Zahl der Verletzten und zur Dauer der Sperrung – vorliegen, wird dieser Bericht aktualisiert.


