RLP: Drei Schwerverletzte bei Frontalcrash von zwei Pkw

OPPENHEIN – Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos in der Nähe des rheinhessischen Oppenheim sind drei Menschen schwer verletzt worden.

Ein 18-Jähriger habe auf einer Kreisstraße in einer langgezogenen Linkskurve vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei in Oppenheim mit. Er sei von der Fahrbahn abgekommen und dann in den Gegenverkehr geschleudert worden. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw.

Der 18-Jährige sowie zwei Insassen in dem anderen Wagen erlitten schwere Verletzungen und wurden mit einem Rettungshubschrauber sowie mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser in der Umgebung gebracht.

Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang aufklären, die Kreisstraße 39 musste zunächst komplett gesperrt werden.