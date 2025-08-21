Neue Spielsachen für die Kitas in Detzem und Köwerich

0
Gemeinsam bei der Übergabe des Westenergie Mitmachbeutels in der Kindertagesstätte Detzem: (l. v. o.) Erster Beigeordnete von Detzem Tobias Lorenz, Kitaleiterin Kirstin Rychel, Westenergie-Regionalmanager Marco Felten, (v. r. o.) Erzieherin Kerstin Sauer sowie Erzieherin Heba Hussein. (Foto: Westenergie AG / Leonie Fürmeyer)

DETZEM/KÖWERICH – Die Kinder der Kindertagesstätten Detzem und Köwerich-Ensch haben ein unerwartetes Geschenk von der Westenergie erhalten.

Der Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter stellte den Kitas kostenfrei jeweils einen sogenannten Westenergie Mitmachbeutel zur Verfügung. Der Beutel beinhaltet Spielsachen und Materialien zur Bewegungsförderung für Kinder von drei bis zehn Jahren.

Bei der Übergabe waren der Erste Beigeordnete von Detzem Tobias Lorenz, Ortsbürgermeister von Köwerich Manfred Strauch sowie Westenergie-Regionalmanager Marco Felten vor Ort.

(v. l.) Ortsbürgermeister von Köwerich Manfred Strauch sowie Kitaleiterin der Kindertagesstätte Köwerich-Ensch Margit Frohm haben den Westenergie Mitmachbeutel stellvertretend für die Kinder von Westenergie-Regionalmanager Marco Felten entgegengenommen. (Foto: Westenergie AG / Leonie Fürmeyer)

Der Erste Beigeordnete von Detzem Tobias Lorenz betonte: „Bewegung ist ein zentraler Baustein für die gesunde Entwicklung unserer Kinder.“ Ortsbürgermeister Manfred Strauch schloss sich den Worten an: „Sie stärkt nicht nur den Körper, sondern auch die geistige und soziale Entfaltung.“

Westenergie-Regionalmanager Marco Felten erklärte: „Bewegungsspiele verbinden Spaß mit wertvollen Lernmomenten. Mit unserem Engagement möchten wir genau solche positiven Impulse in den Gemeinden fördern.“

Vorheriger ArtikelLand und Kommunen einigen sich zu Geld aus Sondervermögen – So wird es verteilt!
Nächster Artikel«Man könnte mit dem Rad hinfahren»: Rote Teufel morgen zu Gast in Elversberg

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.