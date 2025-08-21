Neue Spielsachen für die Kitas in Detzem und Köwerich

DETZEM/KÖWERICH – Die Kinder der Kindertagesstätten Detzem und Köwerich-Ensch haben ein unerwartetes Geschenk von der Westenergie erhalten.

Der Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter stellte den Kitas kostenfrei jeweils einen sogenannten Westenergie Mitmachbeutel zur Verfügung. Der Beutel beinhaltet Spielsachen und Materialien zur Bewegungsförderung für Kinder von drei bis zehn Jahren.

Bei der Übergabe waren der Erste Beigeordnete von Detzem Tobias Lorenz, Ortsbürgermeister von Köwerich Manfred Strauch sowie Westenergie-Regionalmanager Marco Felten vor Ort.

Der Erste Beigeordnete von Detzem Tobias Lorenz betonte: „Bewegung ist ein zentraler Baustein für die gesunde Entwicklung unserer Kinder.“ Ortsbürgermeister Manfred Strauch schloss sich den Worten an: „Sie stärkt nicht nur den Körper, sondern auch die geistige und soziale Entfaltung.“

Westenergie-Regionalmanager Marco Felten erklärte: „Bewegungsspiele verbinden Spaß mit wertvollen Lernmomenten. Mit unserem Engagement möchten wir genau solche positiven Impulse in den Gemeinden fördern.“