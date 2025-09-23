Gefährdung und Unfall auf L34 bei Minderlittgen: Fahrer übersieht Gegenverkehr

Foto: dpa

MINDERLITTGEN/GROẞLITTGEN – Am Dienstag, dem 23. September 2025, ereignete sich gegen 17:40 Uhr auf der L34 zwischen Minderlittgen und Großlittgen eine Gefährdung des Straßenverkehrs und ein anschließender Unfall. Ein Autofahrer überholte einen Linienbus an einer unübersichtlichen Stelle.

Beinahe-Kollision verhindert

Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw. Eine Frontalkollision konnte nur verhindert werden, da der Überholende nach links in den Straßengraben auswich und dort verunfallte. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkws wurde durch das Manöver gefährdet.

Die Polizeiinspektion Wittlich hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet den gefährdeten Fahrer dringend, sich unter der Telefonnummer 06571-9260 zu melden.

