Frau verursacht durch Handy-Nutzung und leeren Tank Verkehrschaos auf A6

KAISERSLAUTERN/A6 – Am heutigen Nachmittag stellte eine Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern ein Fahrzeug auf der A6 fest, das durch eine unsichere Fahrweise auffiel.

Die Fahrerin nutzte offensichtlich ihr Mobiltelefon. Sie driftete im dreispurigen Bereich in Fahrtrichtung Saarbrücken immer wieder über alle Fahrspuren.

Erneuter Vorfall mit demselben Fahrzeug

Als die Streife parallel fuhr, erkannten die Beamten, dass die Frau von ihrem Smartphone abgelenkt war. Sie driftete erneut nach links ab und fuhr beinahe in den Streifenwagen. Die Fahrt wurde daraufhin gestoppt und die Frau zur Rede gestellt. Sie gab die Handynutzung zu, zeigte sich aber wenig einsichtig.

Nur wenige Minuten später meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer ein Pannenfahrzeug auf der A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken. Die Streifenbesatzung, die sich durch den entstandenen Stau kämpfen musste, stellte fest, dass es sich um dasselbe Fahrzeug handelte. Dieses war aufgrund einer leeren Tankanzeige mitten auf der Fahrbahn stehen geblieben.

Fahrzeug abgeschleppt, Bußgeld erwartet

Da es in diesem Bereich der A6 keine Standspur gibt, schoben die Beamten das Fahrzeug in die nächstgelegene Nothaltebucht und organisierten die Mitfahrt zur Tankstelle. Die Frau muss nun mit einem Bußgeld im mittleren dreistelligen Bereich rechnen.