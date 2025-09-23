RLP: Bei Rot über Fußgängerampel – 65-Jähriger von PKW erfasst und schwerverletzt

PIRMASENS. Im Kreuzungsbereich der Landauer Straße / Friedhofstraße in Pirmasens kam es am gestrigen Montagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Hierbei befuhr eine Mazda-Fahrerin kurz vor 19.30 Uhr die Kaiserstraße in Richtung Alter Friedhof, als ein Mann zu Fuß die Friedhofstraße überquerte.

Mehrere Zeugen teilten mit, dass die Ampel für ihn rot war. Der 65-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus zur medizinischen Versorgung gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht jedoch keine Lebensgefahr. Während der Unfallaufnahme musste die Friedhofstraße in Richtung Alleestraße voll gesperrt werden.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631/369-15199 oder per E-Mail unter [email protected] in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Pirmasens)