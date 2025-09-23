Festival-Kracher! Iron Maiden und Volbeat bei Rock am Ring und Rock im Park dabei!

Nürburg/Nürnberg. Euphorie pur: Das legendäre Doppel-Festival Rock am Ring und Rock im Park holt 2026 gleich mehrere Mega-Acts auf die Bühne – und die Fans rasten schon jetzt aus!

Nach über zehn Jahren feiern die britischen Metal-Ikonen Iron Maiden ihr triumphales Comeback am Nürburgring und in Nürnberg. Es sind die einzigen Festival-Auftritte weltweit im kommenden Jahr – ein absolutes Muss für alle Metalheads. Ebenfalls nur in Deutschland exklusiv dabei: die dänische Rock-Granate Volbeat.

Doch damit nicht genug: Bereits zuvor wurde bekannt, dass niemand Geringeres als Linkin Park als Headliner die Bühne zum Beben bringen wird. Gemeinsam mit Acts wie The Offspring, Papa Roach, Limp Bizkit, Electric Callboy und Marteria ist klar: Dieses Line-up ist schon jetzt ein Brett!

Ticket-Rekord bricht alle Erwartungen

Die Nachfrage ist überwältigend: Für Rock am Ring sind bereits 70.000 Wochenendtickets verkauft – ein neuer Frühbucher-Rekord. Auch Rock im Park in Nürnberg verzeichnet mit 40.000 verkauften Tickets einen nie dagewesenen Run. Veranstalter Matt Schwarz spricht von einer „schlichtweg überwältigenden Resonanz“.

Im vergangenen Jahr waren beide Festivals mit jeweils rund 90.000 Besucherinnen und Besuchern ausverkauft – und alles deutet darauf hin, dass es 2026 noch schneller gehen wird.

Festivalfieber steigt

Die Zwillingsfestivals finden vom 5. bis 7. Juni 2026 statt. Während es für Rock am Ring nur Wochenendtickets gibt, sind für Rock im Park nun auch Tagestickets ab 139 Euro erhältlich. Wer dabei sein will, sollte sich sputen – denn die Chance, Iron Maiden, Volbeat und Linkin Park in einer einzigen Festival-Nacht zu erleben, wird es so schnell nicht wieder geben.