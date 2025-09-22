Spielhallen-Räuber sperren Frau in Toilette ein und flüchten

NASSAU – Zwei mit Sturmhauben maskierte Räuber haben eine Spielhalle in Nassau (Rhein-Lahn-Kreis) ausgeraubt und eine Mitarbeiterin in der Toilette eingesperrt.

Die beiden Männer zwangen die allein anwesende Frau am späten Sonntagabend, die Kasse zu öffnen, wie die Polizei mitteilte. Die Täter konnten demnach eine Bargeldsumme im vierstelligen Bereich erbeuten und fliehen. Erst nach Stunden habe die Angestellte befreit werden können.

Die Inhaberin der Spielhalle hatte sich nach Angaben der Polizei Sorgen gemacht und die Beamten alarmiert, die die Mitarbeiterin entdeckten. Die Polizei bittet um Hinweise.

