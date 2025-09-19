++ Trier-Süd: Ehepaar von Pkw erfasst und schwer verletzt – Fahrer flüchtet ++

TRIER – Wie die Polizei Trier mitteilt, kam es am heutigen Freitag, 19.09.2025, gegen 20.05 Uhr in der Arnulfstraße/ Trier- Süd zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgänger schwer verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte ein in Trierer lebendes Ehepaar gemeinsam die Fahrbahn, als ein dunkler, größerer Pkw (SUV) beide Fußgänger erfasste. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer nach einer kurzen Unterbrechung seiner Fahrt unerlaubt von der Unfallstelle, ohne auf das Eintreffen der Polizei zu warten.

Die beiden Fußgänger wurden schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten Fahrer und Fahrzeug kurze Zeit später durch die Polizei angetroffen werden.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfallgeschehens dauern an. Zeugen des Unfallgeschehens, die sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Trier unter der Tel. 0651- 98344150 oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.