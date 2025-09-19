Hunsrück: Pkw-Fahrer kollidiert mit Traktor – 75-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

BUDENBACH/SIMMERN – Am Freitag, dem 19. September 2025, ereignete sich in der Hauptstraße in Budenbach ein Verkehrsunfall.

Ein 75-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Hauptstraße und kollidierte in einer Rechtskurve mit dem Hinterrad eines entgegenkommenden Traktors. Der Pkw kam anschließend an der Hauswand eines Fachwerkhauses zum Stehen.

THW sichert beschädigtes Fachwerkhaus

Der Fahrer des Pkw wurde bei dem Unfall schwerverletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Aufgrund des Schadens am Fachwerkhaus musste das Technische Hilfswerk (THW) zur Sicherung des Gebäudes hinzugezogen werden.

Die Hauptstraße in Budenbach war aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis in den späten Abend gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 75-jährigen Fahrer Anzeichen für Alkoholkonsum fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.