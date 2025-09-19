Prtajin mit Dreierpack: Rote Teufel schlagen Münster

KAISERSLAUTERN – Der 1. FC Kaiserslautern zumindest vorerst die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen.

Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht besiegte zum Auftakt des 6. Spieltags Preußen Münster mit 4:1 (3:0). FCK-Stürmer Ivan Prtajin avancierte mit drei Toren zum Mann des Abends.