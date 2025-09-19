Prtajin mit Dreierpack: Rote Teufel schlagen Münster

0
Dreifacher Torschütze gegen Münster: Kaiserslauterns Stürmer Ivan Prtajin. Foto: Uwe Anspach/dpa

KAISERSLAUTERN – Der 1. FC Kaiserslautern zumindest vorerst die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen.

Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht besiegte zum Auftakt des 6. Spieltags Preußen Münster mit 4:1 (3:0). FCK-Stürmer Ivan Prtajin avancierte mit drei Toren zum Mann des Abends.

Vor 46.079 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion legte Kaiserslautern einen Blitzstart hin. Die Partie war nach zwei Toren von Prtajin (7. und 24. Minute) und einem Treffer Naatan Skyttäs (17.) bereits zur Halbzeitpause fast schon entschieden.

Zwar sorgte der zum Wiederanpfiff eingewechselte Münsteraner Oscar Vilhelmsson mit dem 1:3-Anschlusstreffer nach 50 Minuten nochmals kurzzeitig für ein Aufbäumen der Gäste. In der 64. Minute krönte sich Prtajin dann aber endgültig zum Spieler des Spiels und sorgte mit seinem dritten Tor des Abends für den dritten Sieg des FCK in Serie.

Vorheriger ArtikelSchockstarre und Entsetzen bei der Belegschaft: ZF streicht 450 Stellen
Nächster ArtikelHunsrück: Pkw-Fahrer kollidiert mit Traktor – 75-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.