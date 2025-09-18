Trier: Defekte Gegenstände wieder fit machen – Repair Café im September

TRIER – Auch Ende September heißt es in Trier wieder: Reparieren statt wegwerfen!

Die Reparatur-Veranstaltung beginnt am 27.09.25 im Mergener Hof (Rindertanzstr. 4, 54290 Trier) um 11.00 Uhr und endet um 14.00 Uhr.

Die letzte Reparatur wird um 13:30 Uhr angefangen. Alle Interessierten sind eingeladen, bei der Veranstaltung mit defekten Gegenständen (fast) aller Art vorbeizukommen und kostenlos mitzumachen.

Ein wichtiger Hinweis: Armbanduhren, Autoradios, Großgeräte wie Waschmaschinen und Kühlschränke, Kaffeevollautomaten sowie Tintenstrahldrucker können leider nicht zur Reparatur angenommen werden!

Ein Reparatur-Termin kann ab dem 22.09. per E-Mail an [email protected] vereinbart werden. Zusätzlich ist am 25.09. von 10.00 bis 12.00 Uhr die Rufnummer 0651/ 998 531 71 für telefonische Anmeldungen freigeschaltet.

Ein spontaner Besuch der Veranstaltung ohne Reparatur-Termin (mit Wartezeit) ist auch möglich!