Kabinenschiff mit 71 Passagieren rammt Rhein-Ufer und muss im Fluss notankern

Beim Wenden auf dem Rhein touchiert ein Kabinenschiff mit 71 Passagieren das Ufer. Der Antrieb wird beschädigt, das Schiff muss notankern und wird abgeschleppt.

Die Weiterfahrt wurde dem Kabinenschiff zunächst untersagt. Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

RÜDESHEIM. Ein Kabinenschiff mit 71 Passagieren an Bord ist auf dem Rhein vor Rüdesheim (Rheingau-Taunus-Kreis) mit dem Heck gegen die Ufersteine gestoßen. Das Schiff habe am Dienstagabend wenden wollen und dabei die Steine touchiert, teilte die Polizei mit.

Dabei sei ein größerer Schaden am Heck entstanden. Auch der Antrieb wurde bei dem Unfall beschädigt, sodass das Schiff manövrierunfähig war.

Wenig später habe das Schiff daher in der Mitte des Rheins notankern müssen. Noch in der Nacht wurde das Kabinenschiff von einem weiteren Motorschiff an das linke Rheinufer nach Bingen geschleppt. Die Weiterfahrt wurde zunächst untersagt. Eine genaue Einschätzung der Schäden steht noch aus. (Quelle: dpa)

