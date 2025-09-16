Luxemburg: Duo auf frischer Tat geschnappt – Festnahmen nach Einbruchversuch

BARTRINGEN/LUXEMBURG – Im Rahmen ihrer landesweit durchgeführten proaktiven Massnahmen bei der Bekämpfung der Eigentumskriminalität, gelang es der Kriminalpolizei (SPJ), Abteilung Répression du Grand Banditisme (RGB), am Montag (15.09.2025) zwei mutmassliche Intensivstraftäter nach einer Observation auf frischer Tat bei einem Diebstahlversuch mittels Einbruchs in ein Wohnhaus in Bartringen festzunehmen.

Die Beamten wurden auf die beiden Tatverdächtigen aufmerksam, da diese ein für Einbrecher typisches Verhalten an den Tag legten. Als die beiden Männer mit ihrem Fahrzeug vom Tatort flüchteten, gelang es den Beamten die Tatverdächtigen zu stellen.

Einer der beiden Männer wurde am Morgen des 16.09.2025 einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Für den zweiten Mann, welcher vorgab minderjährig zu sein, wurde eine Unterbringung in einer entsprechenden Struktur verfügt.

Das Tatfahrzeug wurde beschlagnahmt.