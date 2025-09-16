++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Super 95 steigt ++

0
Tanken an einer Zapfsäule einer Tankstelle.
Foto: Symbolbild pixabay

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Dienstagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Mittwoch, 17.09.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab 17.09.25, 00.00 Uhr:

Nachdem es gestern bei der Super-Plus Variante schon mit dem Preis aufwärts ging, folgt jetzt auch der Super95-Kraftstoff mit einer Preissteigerung ab Mitternacht.

DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff bleibt im Preis gleich, und kostet am Mittwoch dann weiter 1,424Euro.

SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin wird um 1,3 Cent teurer, und der Liter kostet am Mittwoch dann 1,491 Euro.

SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) bleibt im Preis gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Mittwoch weiter 1,605 Euro kostet.

