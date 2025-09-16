Ahnen: „Finanzen sind mein Leib- und Magen-Thema“ – seit fast 25 Jahren Ministerin

Doris Ahnen ist seit fast 25 Jahren Ministerin in Rheinland-Pfalz - amtsmüde scheint sie nicht zu sein.

MAINZ. Doris Ahnen würde auch nach der Landtagswahl 2026 gerne als Finanzministerin in Rheinland-Pfalz weiterarbeiten. «Finanzen sind mein Leib-und-Magen-Thema geworden und ich glaube, da habe ich mir auch eine echte Expertise erarbeitet», sagte die 61-Jährige im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. «Das macht mir schon großen Spaß.»

Die Wahl-Mainzerin und gebürtige Trierin hat dieses Amt vor mehr als zehn Jahren (2014) angetreten und gilt bundesweit als ausgewiesene Expertin für Finanzfragen. Sie ist auch häufig bei Verhandlungen und Gesprächen im Bund dabei. «Das ist jetzt mein Thema», sagte die ehemalige Bildungspolitikerin. Bauen und Wohnen komme dazu. «Ich empfinde das als einen Bereich, in dem man echt viel gestalten kann.»

Niemand hat länger Regierungserfahrung in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz hat niemand länger Regierungserfahrung als Ahnen. 1991 war sie Leiterin des Ministerbüros des damaligen Wissenschaftsministers Jürgen Zöllner (SPD), 1996 wurde sie in seinem Haus Staatssekretärin. 2001 übernahm sie das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur selbst – bis 2014. Dann wechselte sie ins Finanzressort.

Seit 2006 ist die Sozialdemokratin auch Landtagsabgeordnete. Bei der Landtagswahl 2026 tritt sie erneut in einem der drei Mainzer Wahlkreise an. 2021 hatte sie das Direktmandat gewonnen. (Quelle: dpa)