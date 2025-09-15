Luxemburg: Mann mit Schusswunde im Rücken – drei Verdächtige festgenommen

LUXEMBURG. Am Sonntagabend wurden der Polizei gegen 19.45 Uhr Schüsse in Höhe der Avenue Monterey in Luxemburg-Stadt gemeldet. Umgehend begaben sich mehrere Polizeistreifen vor Ort.

Nahe der Place Hamilius konnte eine Person mit einer Schusswunde im Rückenbereich angetroffen werden, die unverzüglich medizinisch versorgt wurde. Der Verwundete wurde ins Krankenhaus gebracht. Ersten Informationen zufolge hatten sich zwei Personen einer vierköpfigen Personengruppe im Park in der Umgebung der Villa Vauban genähert, wobei eine der beiden einen Schuss in die Personengruppe feuerte. Anschließend flüchteten die beiden mit einem Auto.

Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei das Fluchtfahrzeug mit nun drei Insassen in Merl antreffen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die drei verdächtigen Personen festgenommen. Sie werden dem Untersuchungsrichter am heutigen Montag vorgeführt.

Zahlreiche Polizeikräfte, darunter Streifen mehrerer Dienststellen, die Hundestaffel der Polizei, die Spezialeinheit der Polizei, die Spurensicherung und Ermittler der Kriminalpolizei waren am Einsatz beteiligt. Erste Erkenntnisse deuten daraufhin, dass ein Zusammenhang zwischen Täter- und Opfergruppierung bestand. Weitere Ermittlungen wurden in die Wege geleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)