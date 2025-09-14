EM-Pokal!!! Deutschland gewinnt den Final-Krimi

TRIER – Zwei Jahre nach dem sensationellen WM-Titel holt sich Kapitän Dennis Schröder und die deutschen Basketballer heute auch den EM-Pokal!

Die deutsche Mannschaft ist damit WELT- UND EUROPAMEISTER!

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat sich ihren Traum von Gold erfüllt. In einem hochspannenden Finale der Europameisterschaft gegen die Türkei erkämpfte sich das DBB-Team in letzter Sekunde den zweiten EM-Titel nach 1993.

Historischer Erfolg: Welt- und Europameister

Das Team um Kapitän Dennis Schröder ist nicht nur zum zweiten Mal Europameister, sondern schafft etwas, das vor ihnen nur drei Nationen gelungen ist: gleichzeitig Welt- und Europameister zu sein. Diesen erlesenen Kreis teilten sich zuvor nur die Sowjetunion, Jugoslawien und Spanien. Wie schon bei der WM 2023 stürmte die deutsche Mannschaft mit einer weißen Weste von neun Siegen aus neun Spielen zum Titel.

Selbst in der Heimat fieberten Prominente mit: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war extra zum Spiel angereist und auch Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann drückte die Daumen für das DBB-Team.

Schröder der Held: Knapper Sieg im Thriller-Finale

Das Endspiel in Riga war eine Nervenschlacht. Gegen die hellwachen Türken, die im Halbfinale den Turnierfavoriten Serbien besiegt hatten, erwischte die deutsche Mannschaft einen Fehlstart. Mit einem Rückstand von 40:46 ging es in die Halbzeit. Doch die deutsche Mannschaft kämpfte sich zurück ins Spiel, angeführt von Isaac Bonga, der mit 20 Punkten bester deutscher Werfer war.

In den letzten Minuten übernahm Kapitän Dennis Schröder die Verantwortung. Er traf erst zum 84:83, 18,7 Sekunden vor Schluss zum 86:83 und an der Freiwurflinie zum 88:83. Die Türkei hatte keine Antwort mehr. Der Jubel war grenzenlos.

Die goldene Generation um Dennis Schröder holt damit ihr drittes Edelmetall nach WM-Gold 2023 und EM-Bronze 2022.