TRIER: Polizeieinsatz auf Moselradweg- Verdächtiger zielt auf Nilgänse

TRIER – Ein aufmerksamer Fußgänger hat am Sonntag, dem 14. September 2025, einen Polizeieinsatz in Trier ausgelöst.

Er meldete einen Mann, der mit einer Langwaffe im Gebüsch am Moselradweg kniete und auf Nilgänse zielte. Die Polizeiinspektion Trier rückte daraufhin mit Schutzausrüstung an.

Waffe und Marihuana sichergestellt

Die Einsatzkräfte konnten den Verdächtigen lokalisieren und kontrollieren. Er führte ein Luftdruckgewehr mit sich, das die Beamten sicherstellten. Weitere gefährliche Gegenstände konnten nicht gefunden werden.

Bei einer freiwilligen Wohnungsdurchsuchung entdeckte die Polizei jedoch eine kleine Marihuanaplantage. Diese wurde ebenfalls sichergestellt. Es wurden diverse Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Die Polizei betont, dass zu keiner Zeit eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand.