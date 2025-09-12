RLP: Starkregenfront sorgt für Autobahn-Unfälle durch Aquaplaning

KAISERSLAUTERN. Am frühen Abend des 11.9.2025 zog eine Starkregenfront quer über das Dienstgebiet der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern. In Folge dessen ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle Unfälle durch Aquaplaning mit teils hohem Sachschaden.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Kurz vor der Anschlussstelle Kusel der A62 kam beispielsweise der 46-jährige Fahrer eines Porsche von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Tragischerweise hatte er den Sportwagen am selben Tage erst aus der Lackiererei abgeholt. Die nun anstehenden Reparaturarbeiten dürften sich deutlich aufwendiger gestalten. (Quelle: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste)