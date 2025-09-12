++ Region: Regnerisches Wochenende mit Schauern und Gewittern ++

Regen bei milden Temperaturen: Wer am Wochenende in Rheinland-Pfalz oder im Saarland unterwegs ist, sollte den Schirm parat haben.

OFFENBACH. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland sollten am Samstag den Regenschirm nicht vergessen, wenn sie das Haus verlassen. Immer wieder ziehen Schauer über das Land, örtlich sind auch kurze Gewitter und Starkregen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 20 Grad. Auch in der Nacht zum Sonntag gibt es immer wieder Regenschauer. Am Sonntag klingen die Schauer ab, die Temperaturen steigen auf 17 bis 21 Grad. In der Nacht zum Montag ziehen von Westen her neue Regenwolken auf. Am Montag ist im Tagesverlauf immer wieder mit einzelnen Schauern zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 24 Grad. (Quelle: dpa)

