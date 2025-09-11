MAINZ. In Neustadt an der Weinstraße und Mainz hat die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler die Schule 2023 mit dem Abitur abgeschlossen. In Neustadt an der Weinstraße lag der Anteil der Schulabgänger mit Abitur 2023 bei 56,7 Prozent und damit am höchsten im Land, wie aus Daten der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder hervorgeht.

In der Landeshauptstadt lag der Anteil der Abgängerinnen und Abgänger mit Abitur bei 50,7 Prozent. Alle anderen Landkreisen und kreisfreien Städten hatten einen Anteil unter 50 Prozent. Am niedrigsten war der Anteil der Abiturienten im Landkreis Cochem-Zell. Hier hatten 2023 19,6 Prozent aller Schulabgänger ein Abitur. (Quelle: dpa)