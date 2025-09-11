Luxemburg: Betrunkener zieht Messer bei Streit – mehrere Einbrüche

LUXEMBURG. Für den gestrigen Mittwoch meldet die Police Grand-Ducale einen Messervorfall sowie mehrere Einbrüche im Großherzogtum.

Am Nachmittag des 10.9.2025 wurden Streitigkeiten zwischen zwei Männern am Bahnhof in Rodange gemeldet, bei dem einer der Männer ein Messer vorgezeigt haben soll. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Tatverdächtige gestellt und das Messer sichergestellt werden. Protokoll wurde erstellt. Aufgrund seines alkoholisierten Zustandes und da er eine Gefahr für sich und für Dritte darstellte, wurde der Tatverdächtige zudem nach ärztlicher Untersuchung in den Arrest gebracht.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel am frühen Nachmittag des 10.9. in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rue du Laboratoire in Luxemburg-Stadt, bei dem ersten Informationen nach ein Täter sich Zugang zum Inneren verschaffte, allerdings von einem Nachbarn dabei gestört wurde und flüchtete.

Am Nachmittag des 10.9. wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Belle-Vue in Buschdorf gemeldet, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter sich Zugang zum Inneren verschafften und dieses durchwühlten.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)