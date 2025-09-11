Drei Tauchpumpen eingesetzt: Feuerwehr Daun bei heftigem Regen im Einsatz

DAUN. Am 9.9.2025 wurde die Feuerwehr Daun um 7.54 Uhr in den Dauner Stadtteil Gemünden alarmiert, da dort Wasser aufgrund des starken Regens in ein Kellergeschoss lief.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Daun setzten drei Tauchpumpen ein, um das Wasser aus dem Keller zu pumpen. Anfangs lief durch einen Rückstau im Kanal noch weiteres Wasser in den Keller nach.

Dies konnte dann jedoch im weiteren Verlauf des Einsatzes unterbunden werden, so dass der Keller schließlich leergepumpt werden konnte. (Quelle: Freiwillige Feuerwehr Daun)