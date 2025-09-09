RLP: Mehr Einser-Abschlüsse an Hochschulen

BAD EMS – Immer mehr Studentinnen und Studenten in Rheinland-Pfalz bestehen ihre Abschlussprüfung mit einer Eins vor dem Komma.

Im vergangenen Jahr hatten rund 27 Prozent der Prüflinge die Note «sehr gut» oder «ausgezeichnet», wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Das seien fast neun Prozentpunkte mehr als 2014.

Im vergangenen Jahr lag die durchschnittliche Abschlussnote den Angaben zufolge an den Hochschulen im Land bei 2,1. Dieser Schnitt ist laut Statistikern 0,2 Prozentpunkte besser als zehn Jahre zuvor. Aber: «Besonders gute Abschlussnoten wurden in den Jahrgängen erzielt, in denen die Studierenden viele Einschränkungen durch Corona-Maßnahmen erfuhren», hieß es. 2021 und 2022 fielen die gemeldeten Noten im Durchschnitt demnach besser als 2,0 aus.

Beliebtester Studiengang ist BWL

Rund 11.800 Menschen erreichten im vergangenen Jahr einen Bachelor-, rund 8.400 einen Masterabschluss. Am beliebtesten war dabei BWL: Rund 1.300 der Bachelor- und Masterabschlüsse gab es jeweils in diesem Fach.