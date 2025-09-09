Saarland: Drogen-Ehepaar aufgeflogen! Polizei findet bei Razzia kiloweise Rauschgift

REHLINGEN-SIERSBURG – Am heutigen Dienstag, dem 09. September 2025, haben Ermittler für Rauschgiftkriminalität mit Unterstützung der Polizeiinspektion Saarlouis einen Durchsuchungsbeschluss gegen ein Ehepaar in der Gemeinde Rehlingen-Siersburg vollstreckt. Der Verdacht lautet auf unerlaubten Handel mit Amphetaminen in nicht geringen Mengen.

Drogen und Beweismittel sichergestellt

Bei der Durchsuchung des Wohnanwesens stellte die Polizei über zwei Kilogramm Amphetaminpaste, eine niedrige zweistellige Grammzahl Kokain und knapp zwei Gramm MDMA sicher.

Darüber hinaus wurden Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich, eine Feinwaage und diversen Verpackungsmaterialien als Beweismittel konfisziert.

Die Ermittler fanden zudem ein iPad und ein Kosmetikset, die nachweislich aus einem Diebstahl stammen. Die weiteren Ermittlungen, die unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Saarbrücken stehen, dauern an.