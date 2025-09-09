Thalfang: Polizei sucht Zeugen nach Graffiti-Schmiererei an der B327

THALFANG – Im Zeitraum vom 05. September bis 08. September 2025 kam es in Thalfang zu einem Fall von Sachbeschädigung.

Unbekannte Täter haben eine Betonstützmauer der Straßenmeisterei entlang der B327 mit dem Schriftzug „FCK“ in den Farben Schwarz, Weiß und Rot besprüht.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der durch die Tat entstandene Sachschaden ist nicht unerheblich. Die Polizeiinspektion Morbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, die mit der Sachbeschädigung in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.