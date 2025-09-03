Mit 4,50 Euro zum Millionär – Saarländer räumt beim Eurojackpot ab!

Saarbrücken – Riesenglück im Saarpfalz-Kreis: Ein Lottospieler hat beim Eurojackpot mehr als 1,8 Millionen Euro gewonnen – der erste Millionengewinn des Jahres im Saarland.

Nach Angaben von Saarland-Sporttoto hatte der Glückspilz lediglich 4,50 Euro Einsatz bezahlt – und darf sich nun über einen Gewinn in Millionenhöhe freuen. Damit reiht er sich in die Liste der Großgewinner des Jahres ein.

Tippschein anonym abgegeben – jetzt muss er handeln

Weil der Spieler seinen Tippschein anonym abgegeben hat, muss er sich selbstständig melden, um an das Geld zu kommen. Dazu muss er innerhalb von drei Jahren seine Spielquittung vorlegen, die den Gewinn bestätigt. Ohne diese Quittung kann der Millionenbetrag nicht ausgezahlt werden.

Der Gewinn ist laut Saarland-Sporttoto bereits der elfte Großgewinn im Saarland im Jahr 2025. Als Großgewinne gelten Beträge ab 100.000 Euro.

Eurojackpot: Mehrfach Millionen-Chancen pro Woche

Der Eurojackpot gilt mit seinen regelmäßigen Ziehungen dienstags und freitags als eine der beliebtesten Lotterien in Europa. Immer wieder sorgt er für Schlagzeilen, wenn Spieler mit kleinen Einsätzen plötzlich zu Millionären werden. Mehr News aus dem Saarland

Für den Saarländer aus dem Saarpfalz-Kreis dürfte sich der Alltag nun grundlegend ändern – vorausgesetzt, er hebt rechtzeitig seinen Gewinn ab.