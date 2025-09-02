Zwölfjähriger von Schäferhund gebissen und verletzt

LUDWIGSHAFEN – Ein Zwölfjähriger ist in Ludwigshafen von einem Schäferhund gebissen und verletzt worden. Der freilaufende Hund sei am Mittag aus einem offenen Hoftor entkommen, teilte die Polizei mit.

Er habe den Jungen in beide Oberschenkel gebissen. Der herbeieilende Vater des Jungen habe das Tier mit Schüssen aus einer Schreckschusswaffe vertreiben können.

Nachdem er von Rettungskräften versorgt wurde, sei der Zwölfjährige in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Schäferhund sei vom kommunalen Vollzugdienst sichergestellt und in ein Tierheim gebracht worden. Gegen den 60-jährigen Halter werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.