Vulkaneifel: Schwerverletzter auf der B257 – Motorrad kracht in Auto und fängt Feuer!

SALM/WEIDENBACH – Am gestrigen Nachmittag, gegen 13:27 Uhr, ereignete sich auf der B257 bei Salm ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwere Verletzungen erlitt.

Ein 47-jähriger Motorradfahrer beabsichtigte, von der L29 kommend nach rechts auf die B257 in Fahrtrichtung Bitburg abzubiegen.

Polizei ermittelt zum Unfallhergang

Dabei missachtete der niederländische Motorradfahrer die Vorfahrt eines 67-jährigen Autofahrers. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Motorrad wurde in den Straßengraben geschleudert und fing Feuer.

Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus geflogen. Erste Hilfe wurde von einem First Responder und Zivilisten geleistet. Zur Zeit schwebt der Biker nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wallenborn und Weidenbach, Rettungsdienst und Straßenmeisterei waren ebenfalls im Einsatz.