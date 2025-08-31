Luxemburg: Flucht mit gestohlenem Pkw – Verfolgungsjagd endet in Crash!

LUXEMBURG – Am Sonntagmorgen, gegen 10:30 Uhr, ereignete sich in Luxemburg-Stadt ein Verkehrsunfall im Zuge einer polizeilichen Verfolgung. Ein Fahrer, der aufgrund des schlechten technischen Zustands seines Fahrzeugs kontrolliert werden sollte, ignorierte sämtliche Anhaltezeichen der Polizei.

Festnahme nach Fluchtversuch

Der Fahrer versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit zu entziehen. Die Verfolgung führte in die Innenstadt, wo das Fahrzeug schließlich in der Avenue Emile Reuter verunfallte. Der Fahrer versuchte, seine Flucht zu Fuß fortzusetzen, konnte jedoch vor Ort von Polizeibeamten gestellt werden.

Eine Überprüfung des Mannes und seines Fahrzeugs ergab, dass er mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete die Beschlagnahmung des Fahrzeugs an.

Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet. Der Mann wurde zur medizinischen Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.